Четверо японских моряков вернулись на родину из Персидского залива

Новости

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сообщило 30 марта, что четверо японских членов экипажа сошли с борта судов, связанных с Японией, остающихся в Персидском заливе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, в ранние часы 30 марта по японскому времени. По данным ведомства, проблем со здоровьем у них нет. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Японии, в тот же день они вернулись на родину.

Выступая 30 марта на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, министр земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Канэко Ясуси заявил: «Поскольку постоянное присутствие всех членов экипажа на борту не требуется, поступают сообщения о том, что на некоторых судах часть моряков сходит на берег в пределах, не создающих помех для работы судна».

В настоящее время на 45 судах, связанных с Японией, в Персидском заливе находятся в общей сложности 20 японских граждан.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]