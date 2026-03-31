Корпоративный налог в Японии достиг исторического максимума, превысив уровень эпохи пузыря

Новости

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Сумма корпоративного налога в Японии по итогам 2024 финансового года составила рекордные 18 триллионов 682,2 миллиарда йен, свидетельствуют данные Национального налогового агентства, опубликованные 30 марта.

Показатель вырос на 13,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил прежний исторический максимум в 17 триллионов 748,4 миллиарда йен, зафиксированный в 1990 финансовом году, в период пузырьковой экономики.

Операционная выручка отечественных компаний в 2024 финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, увеличилась на 3,6% — до 1 822 триллионов 901,6 миллиарда йен, обновив рекорд третий год подряд.

Совокупный доход также вырос на 11,2% — до 102 триллионов 609 миллиардов йен, обновив исторический максимум четвёртый год подряд.

По отраслям самый высокий прирост суммы корпоративного налога показал сектор общественного питания и гостиничного бизнеса — на 64,6%. Далее следовали издательско-полиграфическая отрасль и финансово-страховой сектор.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]