Корпоративный налог в Японии достиг исторического максимума, превысив уровень эпохи пузыря
Новости
Токио, 30 марта (Jiji Press) – Сумма корпоративного налога в Японии по итогам 2024 финансового года составила рекордные 18 триллионов 682,2 миллиарда йен, свидетельствуют данные Национального налогового агентства, опубликованные 30 марта.
Показатель вырос на 13,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил прежний исторический максимум в 17 триллионов 748,4 миллиарда йен, зафиксированный в 1990 финансовом году, в период пузырьковой экономики.
Операционная выручка отечественных компаний в 2024 финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, увеличилась на 3,6% — до 1 822 триллионов 901,6 миллиарда йен, обновив рекорд третий год подряд.
Совокупный доход также вырос на 11,2% — до 102 триллионов 609 миллиардов йен, обновив исторический максимум четвёртый год подряд.
По отраслям самый высокий прирост суммы корпоративного налога показал сектор общественного питания и гостиничного бизнеса — на 64,6%. Далее следовали издательско-полиграфическая отрасль и финансово-страховой сектор.
