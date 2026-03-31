Токийский фондовый рынок обвалился из-за неопределённости вокруг Ирана

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Токийский фондовый рынок в понедельник завершил сессию широкомасштабным снижением на фоне усилившейся неопределённости вокруг ситуации с Ираном. Индекс Nikkei 225 потерял 1 487,22 пункта, или 2,78%, закрывшись на отметке 51 885,85 пункта и зафиксировав снижение третью торговую сессию подряд. В ходе торгов индекс падал более чем на 2 800 пунктов, опускаясь ниже отметки 51 000 впервые за неделю. Более широкий индекс TOPIX снизился на 107,35 пункта, или 2,94%, до 3 542,34 пункта.

Давление на рынок оказали сообщения о рассмотрении Пентагоном возможности дополнительной переброски наземных войск, а также об ударах йеменского проиранского движения «Ансар Аллах» («хуситы») по Израилю, что ещё больше осложнило ситуацию и усилило опасения относительно затяжного характера конфликта. В пятницу цены на американские фьючерсы на нефть вновь поднялись выше 100 долларов за баррель, что оказало дополнительное давление на рынки в начале текущей недели.

Помимо геополитических факторов, заметным снижением отличились дорогие акции компаний сектора искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников, что было обусловлено опасениями относительно избыточных инвестиций в ИИ.

После того как рост цен на нефть приостановился, индекс Nikkei 225 сократил потери во второй половине торговой сессии, однако обеспокоенность негативным воздействием на экономику и корпоративные прибыли вновь усилилась. Участники рынка проявляли осторожность: «Ожидания технического отскока привели к появлению покупателей на низких уровнях, однако настороженность в отношении роста цен на нефть по-прежнему сохраняется», — отметили в одном из банковских брокерских домов.

