Япония требует от Китая отменить санкции против депутата Фуруя Кэйдзи

Новости

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Правительство Японии по дипломатическим каналам потребовало от Китая отменить санкции, введённые против депутата правящей Либерально-демократической партии Фуруя Кэйдзи, возглавляющего надпартийную депутатскую группу за развитие японо-тайваньских связей.

Введённые меры, включая запрет на въезд в Китай, японская сторона назвала совершенно неприемлемыми и крайне прискорбными.

«Свобода выражения взглядов депутатов парламента, представляющих народ, является основой демократии нашей страны и должна уважаться», – заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Одзаки Масанао на пресс-конференции.

Фуруя заявил журналистам в парламенте, что обмены с Тайванем являются «естественными», и добавил: «Вводить санкции за подобные вещи — это вполне по-китайски». Он также отметил, что не бывал в Китае уже несколько десятилетий, поэтому санкции «не имеют для него особого значения».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]