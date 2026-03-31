Император Японии встретился с президентом Индонезии

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Император Японии Нарухито встретился в Императорском дворце с президентом Индонезии Прабово Субианто и пообедал вместе с ним.

Проводив президента у южного подъезда дворца, Нарухито сообщил журналистам о своём состоянии после простуды: «Поправился. И Масако тоже стало лучше».

По данным Управления императорского двора, в ходе встречи и обеда стороны вспоминали визит императорской четы в Индонезию в 2023 году. Нарухито, говоря о встрече с людьми, изучающими японский язык, выразил надежду, что они станут мостом между двумя странами, а также поблагодарил выходцев из Индонезии, работающих в Японии, в том числе медсёстрами.

Прабово в ответ отметил, что у двух стран много общего, и заявил о намерении и дальше развивать давние связи. В обеде также принял участие принц Фумихито.

