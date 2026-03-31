Приговор в 10 лет лишения свободы окончательно вступит в силу по делу о нападении на бывшего премьер-министра Кисиду

Токио, 30 марта (Jiji Press) – Верховный суд Японии отклонил апелляцию обвиняемого по делу о нападении на бывшего премьер-министра Кисида Фумио, тем самым оставив в силе приговор нижестоящих инстанций — 10 лет лишения свободы.

Третья малая коллегия Верховного суда под председательством судьи Исиканэ Кимихиро отклонила жалобу 27-летнего Кимура Рюдзи. Решение датировано 27 марта и принято единогласно всеми пятью судьями. Таким образом, приговор судов первой и второй инстанций окончательно вступает в законную силу.

Кимуре Рюдзи предъявлены пять обвинений, включая покушение на убийство и нарушение закона о публичных выборах.

Согласно материалам дела, 15 апреля 2023 года Кимура Рюдзи бросил взрывное устройство в тогдашнего премьер-министра Кисида Фумио и сопровождавших его лиц на рыбацкой пристани Сайкадзаки в городе Вакаяма, где проходила агитационная речь в поддержку кандидата на дополнительных выборах в Палату представителей. Кисида был своевременно эвакуирован, однако двое из присутствовавших получили ранения.

Защита отрицала наличие умысла на убийство и настаивала на том, что действия подсудимого следует квалифицировать лишь как причинение телесных повреждений. Однако в феврале 2025 года процесс в Вакаямском окружном суде с участием народных заседателей пришёл к выводу, что обвиняемый действовал с косвенным умыслом, допуская возможность гибели людей.

Суд также установил, что Кимура рассчитывал привлечь широкое общественное внимание, устроив взрыв в непосредственной близости от действующего премьер-министра, и таким образом донести свою позицию по вопросам избирательной системы. Назначая наказание, суд указал, что нападение на действующего главу правительства вызвало серьёзную тревогу в обществе, и признал обоснованным приговор в виде 10 лет лишения свободы.

