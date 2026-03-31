Страны G7 готовы принять все необходимые меры для стабилизации энергетических рынков

Токио/Париж, 30 марта (Jiji Press) – Страны «Большой семёрки» (G7) провели 30 марта онлайн-совещание министров энергетики, финансов и руководителей центральных банков для обсуждения влияния роста мировых цен на нефть на глобальную экономику на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором участники выразили готовность «принять все необходимые меры в тесной координации» для обеспечения стабильности энергетических рынков.

Совещание было созвано Францией, председательствующей в G7 в текущем году, в связи с затягиванием боевых действий в регионе. Оно прошло в расширенном формате с участием министров энергетики и финансов, а также глав центральных банков, поскольку рост цен на нефть затрагивает сразу три взаимосвязанные сферы – энергетику, экономику и инфляцию.

От Японии в совещании приняли участие министр экономики, торговли и промышленности Акадзава Рёсэй, министр финансов Катаяма Сацуки и управляющий Банком Японии Уэда Кадзуо.

В заявлении отмечается, что безопасное судоходство и бесперебойная торговля «имеют основополагающее значение для стабильности мировой экономики и энергетической безопасности» на фоне отсутствия перспектив возобновления движения судов через Ормузский пролив.

Участники призвали все страны воздерживаться от введения необоснованных экспортных ограничений на нефть и газ во избежание усугубления дефицита поставок.

В заявлении также приветствуется решение стран – членов Международного энергетического агентства (МЭА) от 11 марта о крупнейшем в истории скоординированном высвобождении нефти из стратегических резервов объёмом 400 млн баррелей.

В ходе встречи Акадзава отметил, что в ряде стран Азии из-за трудностей с закупкой нефти наблюдается рост цен на энергоносители и усиливаются опасения по поводу стабильности поставок. Он подчеркнул необходимость подготовки к дополнительному высвобождению резервов с учётом возможного затягивания кризиса.

После совещания он заявил журналистам, что участники G7 подтвердили готовность продолжать призывать к принятию дальнейших необходимых мер.

Катаяма Сацуки заявила, что колебания на рынке нефтяных фьючерсов уже оказывают влияние на валютные рынки и начинают отражаться на жизни населения и экономике. Она также отметила, что следит за ситуацией на рынках «с крайне высокой степенью настороженности».

Согласно заявлению, центральные банки G7 будут внимательно отслеживать влияние инфляции на экономическую активность.

