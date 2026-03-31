Такаити заявила о мерах по обеспечению стабильных поставок нафты для медицины

Токио, 30 марта (Jiji Press) – На фоне обострения ситуации вокруг Ирана усиливаются опасения по поводу перебоев в поставках нафты, что может сказаться на снабжении медицинскими изделиями. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, выступая 30 марта на заседании бюджетного комитета Палаты представителей, заявила, что правительство «создало систему для обеспечения стабильных поставок, чтобы медицинская деятельность не остановилась». Одновременно было оформлено назначение министра экономики, торговли и промышленности Акадзавы Рёсэя министром, ответственным за обеспечение стабильных поставок критически важных материалов.

Пластмассы, производимые из нафты, широко используются в медицинском оборудовании и других изделиях, поэтому возможный дефицит может серьёзно сказаться на жизни населения. На заседании бюджетного комитета депутат от Коммунистической партии Японии Тацуми Котаро заявил: «Она используется в том числе в оборудовании для гемодиализа. Жизни пациентов угрожает опасность», — потребовав разъяснить, какие меры принимаются.

В ответ Такаити пояснила, что информация о цепочках поставок от компаний, связанных с медицинской сферой, аккумулируется Министерством экономики, торговли и промышленности через Министерство здравоохранения, труда и благосостояния. По её словам, правительство также работает над мерами, включая поддержку взаимного перераспределения нефтепродуктов.

