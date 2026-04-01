Повышение цен на продукты питания в Японии в апреле замедлилось на треть

Токио, 31 марта (Jiji Press) – По данным исследовательской компании Teikoku Databank, в апреле в Японии подорожают 2 798 наименований продовольственных товаров. Это на 33,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: темпы повышения цен временно замедлились.

Вместе с тем представители компании выразили обеспокоенность, отметив, что во второй половине года возможна новая волна повышения цен на фоне роста цен на нефть, связанного с обострением ситуации вокруг Ирана. Опрос охватил 195 крупных производителей продуктов питания.

На фоне роста цен на сырьё и транспортных издержек ведущие производители растительных масел повышают цены на продукцию для домашнего использования. Компания Showa Sangyo повысит цены на шесть наименований, включая линейку масла «Canola Oil», более чем на 15%.

Nissin Food Products повысит цены примерно на 170 наименований, включая лапшу быстрого приготовления. Рекомендованная розничная цена «Cup Noodle Regular» вырастет с 254 до 267 йен.

Morinaga & Co. повысит отпускные цены на семь наименований, включая снек «Potelong (солёный)», на 6–40%. Кроме того, объём трёх продуктов «Ottotto» будет сокращён примерно на 6–12%.

В сегменте алкогольной продукции компания Suntory Spirits повысит отпускные цены на 187 наименований на 2–20%, включая сётю и виски. Рекомендованная розничная цена сётю «Kyogetsu Green, 25%, бутылка 700 мл» составит около 1 009 йен против прежних 990 йен.

