Правительство Японии утвердило законопроект о числовых стандартах для опасного вождения

Токио, 31 марта (Jiji Press) – Правительство Японии на заседании кабинета министров утвердило законопроект о внесении изменений в закон о наказании за преступления, связанные с управлением автомобилем, с целью введения числовых критериев превышения скорости и уровня алкоголя для уточнения условий применения статьи о причинении смерти или телесных повреждений вследствие опасного вождения.

Министерство юстиции рассчитывает ввести обновлённый закон в действие уже этим летом; правительство намерено добиться его принятия в ходе нынешней парламентской сессии.

Максимальная санкция по статье об опасном вождении составляет 20 лет лишения свободы, что существенно строже, чем до 7 лет по статье о причинении смерти или телесных повреждений по неосторожности. Вместе с тем действующая редакция закона ограничивается расплывчатыми формулировками — в частности, «высокая скорость, при которой управление транспортным средством затруднено», — из-за чего многие дела завершались применением более мягкой статьи о неосторожном вождении.

Согласно поправкам, для применения статьи об опасном вождении устанавливаются единые критерии: на обычных дорогах с ограничением скорости не выше 60 км/ч — при превышении на 50 км/ч и более, на скоростных шоссе и иных дорогах с ограничением свыше 60 км/ч — при превышении на 60 км/ч и более.

В части алкоголя законопроект устанавливает конкретные пороговые значения: не менее 0,5 мг алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха или не менее 1 мг алкоголя на 1 мл крови — что соответствует примерно двум большим бутылкам пива для взрослого человека.

Наряду с числовыми критериями законопроект содержит общую оговорку: статья об опасном вождении будет применяться и в тех случаях, когда указанные пороговые значения не достигнуты, однако водитель двигался на «высокой скорости, при которой предотвращение серьёзной опасности для дорожного движения крайне затруднено», либо находился «в состоянии, при котором нормальное управление транспортным средством невозможно вследствие воздействия алкоголя».

В перечень наказуемых деяний также включён дрифт — намеренный занос автомобиля с потерей сцепления колёс с дорогой.

Помимо этого, поправки уточняют критерии для статьи об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в законе о дорожном движении. В действующей системе управление автомобилем с наличием алкоголя в организме квалифицируется по числовому критерию — не менее 0,15 мг алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха, тогда как более тяжкая категория, соответствующая собственно «пьяному вождению», до сих пор определялась лишь абстрактно — как состояние, при котором нормальное управление транспортным средством невозможно вследствие воздействия алкоголя. Законопроект вводит для этой категории те же числовые стандарты, что и для статьи об опасном вождении.

