В восточной Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0: задержки на синкансэне «Тохоку»

Токио, 1 апреля (Jiji Press) – Утром 1 апреля в восточной Японии произошло сильное землетрясение, максимальная интенсивность которого достигла нижнего уровня 5-й степени по японской шкале сейсмической интенсивности.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 5,0 произошло около 10:06 на глубине 48 километров в южной части префектуры Ибараки. Очаг находился над Филиппинской морской плитой, которая погружается с юга под восточную часть региона Канто, включая Токио.

Агентство призвало жителей районов, где ощущались сильные толчки, сохранять бдительность в течение примерно недели, поскольку возможны новые землетрясения интенсивностью до нижнего уровня 5-й степени.

В южной части Ибараки землетрясения происходят часто, и толчки интенсивностью до нижнего уровня 5-й степени фиксируются здесь примерно раз в несколько лет.

Компания East Japan Railway Co. (JR East) временно приостановила движение на линии скоростных поездов «Тохоку-синкансэн» между станциями Токио и Син-Аомори для проверки безопасности. Движение возобновилось в 10:18, однако поезда задержались максимум на 15 минут.

