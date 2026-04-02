Топливная надбавка для JAL и ANA вырастет почти вдвое — авиабилеты на июнь–июль подорожают из-за роста цен на нефть

Новости

Токио, 1 апреля (Jiji Press) – Стало известно, что Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) намерены почти вдвое повысить топливную надбавку на международных рейсах для билетов, выпускаемых в июне–июле, по сравнению с апрелем–маем. Причиной стал рост цен на нефть на фоне ухудшения ситуации вокруг Ирана.

Топливная надбавка рассчитывается на основе среднего значения рыночных цен на авиационное топливо и обменного курса за предшествующие два месяца. Средние показатели за февраль–март будут отражены в размере надбавки для билетов, выпускаемых в июне–июле.

Для рейсов из Японии в Северную Америку и Европу размер надбавки, как ожидается, увеличится более чем на 20 000 йен: у JAL — с 29 000 до 50 000 йен, у ANA — с 31 900 до 55 000 йен. На рейсах в Южную Корею у обеих авиакомпаний надбавка, как ожидается, почти удвоится — примерно с 3 000 йен.

«Авиационное топливо составляет около 25% общих расходов компании. Если такая ситуация сохранится ещё месяц, затраты увеличатся примерно на 30 миллиардов йен», — заявила 1 апреля президент JAL Тоттори Мицуко, отвечая на вопросы журналистов. По её словам, компания также рассматривает возможность повышения верхнего предела топливной надбавки.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]