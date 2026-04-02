Иран: Япония и Турция договорились о взаимодействии – переговоры министров иностранных дел

Токио, 2 апреля (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл телефонный разговор 1 апреля со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Мотэги выразил уважение к дипломатическим усилиям Турции, Пакистана и других стран, направленным на урегулирование ситуации вокруг Ирана, и сообщил о готовности Японии тесно взаимодействовать в целях скорейшей деэскалации ситуации. Фидан в ответ заявил о намерении Турции продолжать сотрудничество с Японией. По итогам беседы стороны договорились поддерживать постоянный контакт.

Мотэги также провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Кувейта шейхом Джаррахом Джабером аль-Ахмадом ас-Сабахом, в ходе которого подтвердил намерение Японии взаимодействовать с кувейтской стороной ради обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, включая безопасность судоходства в Ормузском проливе.

