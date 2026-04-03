Судно, связанное с Японией, впервые прошло Ормузский пролив с начала фактической блокады — СМК «Мицуи»

Токио, 3 апреля (Jiji Press) – Стало известно, что СПГ-танкер компании «Мицуи О.С.К. Лайнс» (商船三井, СМК «Мицуи») прошёл через Ормузский пролив, фактически блокированный Ираном.

Это, вероятно, первое связанное с Японией судно, которому удалось выйти из Персидского залива через этот стратегически важный пролив после введения Ираном фактической блокады в ответ на удары США и Израиля.

Через пролив прошёл СПГ-танкер «Сохар ЛНГ» под флагом Панамы, находящийся в совместном владении СМК «Мицуи» и компании из Омана. Судно входило в число 45 связанных с Японией судов, остававшихся в Персидском заливе, и через пролив вышло в Оманский залив.

По данным компании, экипаж и судно находятся в безопасности. «Мы продолжим плавание, уделяя первостепенное внимание безопасности экипажа, груза и судна», — заявили в СМК «Мицуи». Подробности прохода и наличие на борту японских граждан компания не раскрывает.

Правительственный чиновник сказал: «Почему проход состоялся именно в этот момент, неизвестно, однако, вероятно, на это повлияли различные факторы, включая флаг судна и состав экипажа».

