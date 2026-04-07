Калькуляторы остаются востребованными и спустя 60 лет после появления

Токио, 6 апреля (Jiji Press) – Электронный калькулятор, некогда бывший одним из самых привычных устройств — в своё время их было больше одного на каждую японскую семью, — насчитывает уже более 60 лет с момента появления. Несмотря на распространение персональных компьютеров и смартфонов, он по-прежнему пользуется устойчивым спросом благодаря удобству и возможности быстро выполнять сложные вычисления. Производители продолжают расширять рынок сбыта, предлагая модели, соответствующие требованиям времени, и калькуляторы остаются на полках магазинов.

Компания Casio Computer 9 апреля выпустит ограниченную серию из 650 калькуляторов, покрытых лаком вручную мастерами традиционного промысла Этидзэн. Модель приурочена к 60-летию первого калькулятора компании, вышедшего в 1965 году, и будет продаваться по рекомендованной цене 99 000 йен. Выпущенные в январе калькуляторы с репродукциями серии гравюр Кацусики Хокусая «Тридцать шесть видов Фудзи» хорошо продаются в музейных лавках и магазинах в аэропортах.

Sharp и Canon также продолжают выпуск калькуляторов, которые пользуются устойчивым спросом у деловых людей и студентов, готовящихся к профессиональным экзаменам. В период пандемии COVID-19 появились антибактериальные модели, а для европейского рынка, где высок интерес к экологичности, выпускаются устройства из переработанного пластика.

Первой среди японских компаний на рынок вышла Sharp: в 1964 году она представила транзисторный калькулятор весом 25 кг по цене 535 000 йен. В 1970-е годы рынок заполнили многочисленные производители, и развернулась так называемая «калькуляторная война» — конкуренция за уменьшение размеров и снижение цен. Появлялись и необычные модели — например, со встроенной зажигалкой или игровыми функциями.

По данным Ассоциации предприятий деловых машин и информационных систем, во второй половине 1990-х годов внутренние отгрузки основных производителей достигали около 15 млн устройств в год, однако в 2020-е сократились примерно до 3 млн. В то же время за рубежом сохраняется устойчивый спрос на научные калькуляторы для образовательных учреждений, а также на модели с функцией печати чеков для розничной торговли; в последние годы экспорт держится на уровне около 40 млн устройств в год.

Представитель Sharp отметил, что калькуляторы не теряют популярности благодаря удобству использования и хорошей читаемости дисплея. «Простота и специализация исключительно на вычислениях — это преимущество, которого нет у смартфонов», — подчеркнул он. Руководитель образовательного направления Casio Сато Томоаки заявил: «Мы будем продолжать выпуск продукции, ориентируясь на всё более разнообразный спрос».













