Иммерсивный опыт в гондоле с объёмным звуком: Odakyu Hakone запускает маршрут с 13 апреля

Хаконэ, 7 апреля (Jiji Press) – Компания Odakyu Hakone, занимающаяся транспортно-туристическим бизнесом в городе Хаконэ (префектура Канагава), с 13 апреля начнёт эксплуатацию гондолы «Отобако» (OTOBACO), оснащённой системой объёмного звука. По данным компании, это первый в мире случай установки системы Dolby Atmos на гондолу канатной дороги. Пассажирам предложат новый формат впечатлений, в котором пейзаж и звук сливаются воедино, а музыкальное сопровождение меняется в зависимости от погодных условий.

6 апреля состоялась пресс-поездка для представителей СМИ. Гондола оснащена восемью динамиками и двумя сабвуферами; подобранная в соответствии с открывающимся видом музыка окутывает пассажиров. В ясную погоду звучит фортепианный концерт, в дождливую или пасмурную — электронная музыка, навевающая образы пейзажей Хаконэ.

Гондола курсирует в одном направлении — от станции Соундзан до станции Овакудани по канатной дороге Хаконэ и преодолевает маршрут примерно за 10 минут. Каждая поездка предоставляется одной группе; максимальная вместимость составляет 16 человек. Помимо обычного билета требуется специальный билет стоимостью 2 500 йен на группу. Начальник отдела канатных дорог компании Айкава Такаюки заявил: «Мы намерены предложить иммерсивный опыт, доступный только в Хаконэ, и создать новую туристическую ценность».

