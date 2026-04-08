Боевые действия против Ирана будут продолжаться до отказа от ядерной и ракетной программ — посол Израиля в Японии

Токио, 6 апреля (Jiji Press) – Посол Израиля в Японии Гилад Коэн заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не примет план прекращения огня из 15 пунктов, представленный президентом США Дональдом Трампом. В интервью агентству Jiji Press в Токио он отметил, что боевые действия могут продолжаться «даже три года». План, в частности, предусматривает отказ Ирана от ядерной программы и разработки баллистических ракет большой дальности.

Некоторые считают, что Трамп может в одностороннем порядке объявить о «победе» над Ираном, опасаясь последствий затяжного конфликта для экономики США, и что в результате Вашингтон может сократить своё участие в делах Ближнего Востока. Однако Коэн подчеркнул, что операция «ведётся в полном взаимодействии США и Израиля», и заявил, что сотрудничество двух стран сохранится до окончания боевых действий.

Талси Габбард, директор национальной разведки США, в марте прошлого года отрицала наличие у Ирана программы создания ядерного оружия, и эти оценки ставятся под сомнение. Тем не менее Коэн заявил, что Израиль располагает соответствующими иранскими документами. «Мы на 100% уверены, что Иран стремится создать ядерное оружие», — сказал он, добавив, что эти материалы были переданы Трампу.

