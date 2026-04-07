Трамп раскритиковал Японию, назвав её поимённо: «не помогла США» — в связи с военной операцией против Ирана

Вашингтон, 6 апреля (Jiji Press) – Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции 6 апреля раскритиковал Японию, Южную Корею и Австралию, заявив, что эти страны «не помогли» Соединённым Штатам в ходе военной операции против Ирана. Трамп вновь подверг критике НАТО за нежелание сотрудничать с США, после чего заявил: «Знаете, кто ещё нам не помог?» — и прямо назвал Японию, Южную Корею и Австралию. В отношении Японии он подчеркнул: «Мы размещаем 50 000 военнослужащих в Японии, чтобы защищать её от Северной Кореи».

Говоря о Южной Корее, Трамп отметил: «У нас 45 000 военнослужащих находятся в опасной зоне — прямо рядом с Ким Чжон Ыном, обладающим значительным ядерным арсеналом». На встрече с премьер-министром Японии Такаити Санаэ в марте Трамп заявил, что, в отличие от НАТО, Япония «действительно выходит на поле». В ходе последующих парламентских дебатов Такаити указала, что, по её мнению, американская сторона понимает наличие конституционных ограничений, препятствующих направлению Сил самообороны в Ормузский пролив.







