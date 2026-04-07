Правительство Японии одобрило законопроект об официальном статусе цифровых учебников

Токио, 7 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии на заседании кабинета министров одобрило законопроект о внесении поправок в Закон о школьном образовании, предусматривающий признание цифровых учебников наравне с традиционными бумажными и их включение в систему бесплатного распространения.

До настоящего времени цифровые учебники рассматривались лишь как вспомогательные учебные материалы, однако в случае принятия закона они, как и бумажные версии, будут распространяться бесплатно. Ожидается, что после прохождения государственной экспертизы учебников в 2028 финансовом году их начнут использовать в качестве официальных уже с 2030 финансового года.

Выбор учебников будет осуществляться местными советами по образованию. Допускается как использование только бумажных учебников, так и их сочетание с цифровыми версиями.

Цифровые учебники обладают рядом преимуществ: в частности, при изучении английского языка учащиеся могут использовать аудиофункции для проверки произношения, а также отрабатывать аппликатуру на музыкальных инструментах, например на блокфлейте, просматривая обучающие видеозаписи. В то же время высказываются опасения относительно возможного негативного влияния на здоровье детей, в том числе ухудшения зрения.







