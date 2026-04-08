Посольство Израиля исправило заявление посла в интервью Jiji Press

Токио, 7 апреля (Jiji Press) – Посольство Израиля в Токио 7 апреля исправило заявление посла в Японии Коэна Гилада, ранее заявившего в интервью Jiji Press 6 апреля, что американо-израильские удары по Ирану могут продолжаться «три года».

Посольство назвало это непреднамеренной ошибкой, пояснив, что посол оговорился, цитируя слова президента США Дональда Трампа от 1 апреля о том, что Соединённые Штаты будут наносить мощные удары в течение двух-трёх недель.

Посольство заявило, что посол не высказывал какого-либо конкретного прогноза относительно американо-израильских ударов по Ирану.

«Как и было сказано в интервью, боевые действия будут продолжаться до достижения цели — принятия Ираном 15-пунктного плана прекращения огня, представленного Соединёнными Штатами», — подчеркнули в посольстве.

