Япония приветствует двухнедельное перемирие США и Ирана и ожидает окончательного соглашения

Токио, 8 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии приветствует двухнедельное соглашение о прекращении огня между США и Ираном как позитивное развитие, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору на пресс-конференции.

«Мы надеемся, что окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшее время дипломатическим путём», — сказал он.

Кихара подчеркнул, что «самое важное — фактическая деэскалация напряжённости, в том числе обеспечение безопасности судоходства через Ормузский пролив».

Правительство Японии намерено продвигать дипломатические усилия в тесном взаимодействии с международным сообществом, добавил он, отметив, что также прорабатывается возможность телефонных переговоров между премьер-министром Японии Такаити Санаэ и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.







