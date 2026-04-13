Начато обсуждение страхового покрытия iPS-продуктов для лечения сердечных заболеваний и болезни Паркинсона – Тюикё

Токио, 8 апреля (Jiji Press) – Центральный совет по социальному медицинскому страхованию Японии (Тюикё), консультативный орган при министре здравоохранения, 8 апреля приступил к обсуждению вопроса о включении двух регенеративных медицинских продуктов на основе индуцированных плюрипотентных стволовых (iPS) клеток в систему государственного медицинского страхования. Совет рассчитывает определить официальные цены уже этим летом, после чего продукты начнут использоваться в медицинской практике.

На страховое покрытие претендуют два продукта: «Рихарт» компании Cuorips Inc., венчурного предприятия, созданного на базе Университета Осаки, предназначенный для пациентов с сердечными заболеваниями, а также «Амшепри» компании Sumitomo Pharma — продукт на основе дофаминергических нейрональных клеток-предшественников для лечения болезни Паркинсона.

«Рихарт» представляет собой лист кардиомиоцитов, который прикрепляется к сердцу пациента с целью восстановления его функций. «Амшепри» — нейрональные клетки-предшественники, трансплантируемые в головной мозг; после трансплантации они развиваются в нервные клетки и способствуют улучшению двигательных функций. Тюикё будет рассматривать «Рихарт» как медицинское изделие, а «Амшепри» — как лекарственный препарат и на этой основе установит официальные цены для каждого из них.







