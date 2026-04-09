Такаити просит президента Ирана о скорейшей деэскалации

Токио, 8 апреля (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ 8 апреля провела телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом продолжительностью около 25 минут и призвала к скорейшему урегулированию ситуации. Она также призвала как можно скорее обеспечить безопасность судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти — для судов всех стран, включая связанные с Японией. Стороны договорились продолжать тесные контакты.

Это были первые переговоры между лидерами Японии и Ирана с конца февраля, когда Соединённые Штаты и Израиль начали наносить удары по Ирану.

Такаити сообщила Пезешкиану, что Япония приветствует достигнутое 7 апреля двухнедельное соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

«Скорейшая деэскалация ситуации, включая обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив, имеет первостепенное значение», — подчеркнула премьер-министр, выразив надежду на скорейшее достижение мира дипломатическими усилиями.

Сообщается, что Иран намерен взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Такаити указала, что «Ормузский пролив является ключевым узлом мировой логистики и международным общественным достоянием».

Премьер-министр также подняла вопрос о японском гражданине — как предполагается, руководителе тегеранского бюро телерадиокомпании NHK, — освобождённом под залог после задержания иранскими властями, и призвала к скорейшему разрешению этого дела.







