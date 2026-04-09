Судьба 42 судов, связанных с Японией, остаётся в центре внимания: проход через Ормузский пролив по-прежнему неясен
Токио, 8 апреля (Jiji Press) – После достижения двухнедельного соглашения о прекращении огня между США и Ираном в центре внимания остаётся то, смогут ли 42 судна, связанные с Японией и оставшиеся в Персидском заливе, выйти в открытое море.
Иран заявил, что в период действия соглашения суда смогут безопасно пройти через Ормузский пролив — ключевой морской путь для транспортировки энергоносителей — при координации с иранскими военными. Однако конкретные условия и порядок прохода по-прежнему не определены, и неопределённость среди судоходных компаний сохраняется.
«Было бы хорошо, если бы оставшиеся суда смогли выйти как можно скорее, однако мы внимательно следим за ситуацией», — заявил представитель Японской ассоциации судовладельцев. Вместе с тем рассчитывать на то, что все 42 судна незамедлительно пройдут через пролив, преждевременно.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в социальных сетях, что проход станет возможным при координации с военными и с учётом технических ограничений. Однако представители отрасли отметили, что в этой публикации «нет никакой конкретной и достоверной информации» о порядке прохода. Один из представителей судоходной компании заявил, что «ситуация не изменилась».
В обычных условиях двухнедельный срок считается достаточным для выхода судов из залива. Среди 42 судов наибольшую долю составляют танкеры для перевозки сырой нефти — 12 единиц. Если они загружены нефтью, предназначенной для Японии, это соответствует примерно 10-дневному объёму внутреннего потребления страны. Помимо них, среди судов зафиксированы химовозы, автомобилевозы, газовозы для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), а также продуктовые танкеры с нефтепродуктами.
Вместе с тем решение об их выходе не может приниматься судоходными компаниями в одностороннем порядке. Загрузка и маршруты различаются у каждого судна, и даже при наличии безопасных условий прохода необходимо согласовать условия транспортных контрактов с грузовладельцами. В нынешней ситуации, когда условия прохода через Ормузский пролив остаются неясными, «нет даже материала для обсуждения», — отметил один из участников рынка.
Судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines заявила, что продолжает уделять первоочередное внимание обеспечению безопасности экипажей, грузов и судов.
