Цены на бензин снизились до 167,40 йен – Минэкономики Японии усиливает контроль за субсидиями

Токио, 8 апреля (Jiji Press) – Средняя розничная цена одного литра обычного бензина на автозаправочных станциях Японии по состоянию на 6 апреля составила 167,40 йен, снизившись на 2,80 йен по сравнению с предыдущей неделей. Снижение продолжается уже третью неделю подряд, сообщило 8 апреля Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (МЭТП).

Несмотря на рост цен на сырую нефть на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, стоимость бензина опустилась ниже установленного правительством ориентира в 170 йен благодаря государственным субсидиям.

По префектурам рост цен был зафиксирован только в Киото и Исикаве, тогда как во всех остальных регионах страны бензин подешевел. Самый высокий уровень был отмечен в Нагасаки — 178,00 йен за литр, самый низкий — в Айти, где цена составила 159,50 йен.

Кроме того, 8 апреля МЭТП объявило об усилении мониторинга розничных цен на топливо на автозаправочных станциях по всей стране, чтобы эффект субсидий в полной мере отражался в ценах для потребителей. Частота обследований увеличена с одного до двух раз в месяц. Сотрудники министерства будут посещать АЗС, где цены не снижаются, выяснять причины и разъяснять цели программы субсидирования.







