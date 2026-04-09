Около 80% японских компаний испытывают негативное влияние ситуации на Ближнем Востоке – опрос Tokyo Shoko Research

Токио, 9 апреля (Jiji Press) – Tokyo Shoko Research опубликовала результаты опроса о влиянии обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванной противостоянием США, Израиля и Ирана, на японские компании.

Согласно результатам, 78,7% из 7196 опрошенных компаний (5665 компаний) указали на наличие негативного влияния.

В ответах о причинах (допускался множественный выбор) 70,4% респондентов — наибольшая доля — назвали рост затрат из-за подорожания сырья и материалов нефтяного происхождения; далее следовал рост цен на бензин (64,8%). Подобные ответы особенно часто встречались в обрабатывающей промышленности и транспортной отрасли.

На фоне сохраняющегося роста цен на нефть в условиях фактической блокады Ормузского пролива усиливаются опасения, связанные с увеличением издержек.

Лишь 15,2% компаний сообщили, что уже пересматривают свои управленческие стратегии, однако представитель Tokyo Shoko Research отметил: «Если ситуация затянется, всё больше компаний будут вынуждены пересмотреть свои стратегии».

Опрос проводился онлайн с 31 марта по 7 апреля среди компаний по всей Японии.

