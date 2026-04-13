Правительство Японии: законопроект о Национальном разведывательном совете позволит эффективно противодействовать иностранному вмешательству

Токио, 10 апреля (Jiji Press) – Законопроект о создании Национального разведывательного совета, направленный на укрепление разведывательных возможностей правительства Японии, перешёл к предметному рассмотрению в комитете Палаты представителей по делам кабинета министров.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Одзаки Масанао заявил, что создание Национального разведывательного управления, которое станет секретариатом нового совета, «позволит принять эффективные меры против операций влияния со стороны иностранных государств».

По словам Одзаки, подобные действия, включая распространение дезинформации, «представляют угрозу национальной безопасности и подрывают основы демократии», поэтому принятие контрмер является неотложной задачей. Заявление прозвучало в ответ на вопрос депутата Либерально-демократической партии Хасэгава Дзюндзи.

Депутат партии «Центристский реформаторский альянс» Гото Юити призвал включить в законопроект положения о защите персональных данных и неприкосновенности частной жизни.

В ответ главный секретарь кабинета министров Кихара Минору заявил: «Сбор информации будет осуществляться в соответствии с законом о защите персональных данных, и мы не видим необходимости в отдельных положениях».

Гото также задал вопрос о пределах понятия «чрезвычайная ситуация», которое законопроект относит к сфере расследования и рассмотрения Национального разведывательного совета.

Советник кабинета министров Ока Мотохико отметил, что к таким ситуациям могут относиться крупные стихийные бедствия, эвакуация японских граждан из зон вооружённых конфликтов за рубежом, а также резкий рост цен и процентных ставок.

Кроме того, Ока сообщил, что правительство рассматривает возможность подготовки и публикации документа, определяющего средне- и долгосрочные направления разведывательной деятельности. Заявление прозвучало в ответ на вопрос депутата партии «Ниппон исин-но кай» Курода Масаки.

Основными положениями законопроекта являются создание Национального разведывательного совета под председательством премьер-министра, а также учреждение Национального разведывательного управления путём повышения статуса нынешнего Кабинетного разведывательно-исследовательского управления.

Новые структуры будут объединять информацию, находящуюся в распоряжении различных министерств и ведомств, и определять основные направления политики по противодействию иностранной шпионской деятельности.













