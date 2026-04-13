Премьер Польши Туск прибудет в Японию 13 апреля

Токио, 10 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии сообщило 10 апреля, что премьер-министр Польши Дональд Туск посетит Японию с 13 по 15 апреля и проведёт первые переговоры с премьер-министром Японии Такаити Санаэ. Заместитель главного секретаря кабинета министров Сато Кэй заявил на пресс-конференции: «Польша — важный стратегический партнёр, разделяющий такие ценности, как свобода, демократия, права человека и верховенство закона». Сато также выразил надежду, что предстоящий визит польского лидера поможет ещё больше углубить дружбу и сотрудничество между двумя странами.







