Замгенсека ООН выразила обеспокоенность возможным ослаблением ДНЯО

Новости

Токио, 10 апреля (Jiji Press) – Заместитель Генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Накамицу Идзуми на пресс-конференции в Японском национальном пресс-клубе в Токио выразила обеспокоенность в связи с предстоящей конференцией по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая откроется 27 апреля в Нью-Йорке. По её словам, если и на этот раз итоговый документ не будет принят, это может привести к ослаблению значения договора.

Две предыдущие конференции подряд завершились без принятия итогового документа. Накамицу предупредила, что в таком случае может сложиться впечатление, будто договор «в конечном счёте представляет собой лишь слова на бумаге».

Указав на рост числа ядерных боеголовок в мире, а также на прекращение действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), Накамицу заявила: «Мир движется не к ядерному разоружению, а к наращиванию вооружений — как в качественном, так и в количественном отношении».

Она отметила, что конференция пройдёт на фоне множества вызовов, включая вторжение России в Украину, многократные запуски баллистических ракет Северной Кореей и дальнейшее ухудшение ситуации на Ближнем Востоке.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]