Премьер-министр Такаити приветствовала группу Deep Purple в Японии

Токио, 10 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ, которая, по её словам, является большой поклонницей Deep Purple, встретилась с участниками легендарной британской хард-рок-группы в офисе премьер-министра в Токио.

Войдя в комнату, где ждали участники группы, Такаити с распростертыми объятиями приветствовала музыкантов.

«Я восхищаюсь вашей группой, – взволнованно сказала Такаити с улыбкой. – В средней школе я играла ваши песни на клавишных в кавер-группе».

Группа Deep Purple, образованная в 1968 году, выпустила множество хитов, включая “Highway Star”, “Burn” и “Smoke on the Water”. Сейчас группа находится в Японии с концертным туром, и встреча состоялась по просьбе участников группы.

Музыканты подарили премьер-министру малый барабан с автографом.

