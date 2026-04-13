Призыв запретить инвестиции и кредитование компаний, производящих ядерное оружие: «Нихон Хиданкё» встретилась с представителями финансовых учреждений

Токио, 10 апреля (Jiji Press) – Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб «Нихон Хиданкё» и другие организации объявили о начале кампании с требованием к финансовым учреждениям запретить инвестиции и кредитование компаний, производящих ядерное оружие. Организации намерены напрямую обращаться к финансовым учреждениям.

«Нихон Хиданкё» и её партнёры утверждают, что «поскольку Договор о запрещении ядерного оружия стал международным стандартом, предоставление средств производителям ядерного оружия противоречит принципам корпоративной социальной ответственности». В тот же день представители организации встретились с сотрудниками Sumitomo Mitsui Financial Group и потребовали ввести соответствующий запрет. Аналогичное требование планируется направить в адрес Mizuho Financial Group 17 апреля.

На пресс-конференции в Токио сопредседатель «Нихон Хиданкё» Танака Тэруми (93 года) заявил: «Ядерное оружие — это оружие дьявола. Ни в какой форме нельзя участвовать в его создании».

Заместитель генерального секретаря организации Вада Масако (82 года) отметила, что не ожидала участия финансовых учреждений в финансировании производства ядерного оружия, и подчеркнула: «Важно распространять эту информацию».

Врач организации «Ассоциация врачей против ядерной войны» Накагава Такэо также заявил: «Хотелось бы, чтобы граждане задумались о том, куда направляются их сбережения, и чтобы это побудило финансовые учреждения в целом двигаться к отказу от подобных инвестиций».

Ряд финансовых организаций, включая Resona Holdings и Nippon Life Insurance, уже объявили о запрете на инвестиции и кредитование производителей ядерного оружия.







