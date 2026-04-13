Практическое внедрение умных контактных линз планируется к 2030 году

Токио, 10 апреля (Jiji Press) – В Токио прошло учредительное собрание консорциума по разработке умных контактных линз, объединившего Токийский университет сельского хозяйства и технологий, Университет Васэда, производителя контактных линз Seed и другие организации. Участники рассчитывают вывести технологию на уровень практического применения к 2030 году.

«Хотя разработкой смартфонов и умных очков занимаются зарубежные IT-гиганты, умные контактные линзы мы хотим представить миру из Японии, – заявил на собрании председатель консорциума, профессор Токийского университета сельского хозяйства и технологий Такаки Ясухиро. – Мы надеемся на практическое применение примерно к 2030 году».

Исследования и разработки в рамках консорциума направлены на встраивание миниатюрных электронных компонентов в контактные линзы для отображения изображений, текста и иной информации в поле зрения пользователя, а также на медицинское применение технологии. Конечной целью участников является создание новых отраслей промышленности. Деятельность консорциума основана на исследованиях, финансируемых Институтом информационных и коммуникационных технологий, подведомственным Министерству внутренних дел и коммуникаций Японии.







