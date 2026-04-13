«Карта судей» с отзывами и пятибалльной оценкой привлекла внимание　

Токио, 12 апреля (Jiji Press) – Сайт «Сайбанкан маппу» («Карта судей»), посвящённый оценке судей по всей Японии, привлёк внимание благодаря системе пятибалльных рейтингов с отзывами пользователей и разъяснениями по вынесенным решениям.

«Хочу, чтобы людям было легче представить, что за человек каждый судья», – заявил Танака Кадзуя, адвокат Токийской коллегии адвокатов, специализирующийся на интернет-спорах.

Сайт был создан с использованием генеративного искусственного интеллекта. На нём размещены имена судей, участвовавших в резонансных процессах, разъяснения вынесенных решений, а также научные статьи. Пользователи могут выставлять оценки и оставлять отзывы.

По словам Танаки, к середине марта сайт ежедневно посещали от 20 до 30 тыс. человек.

Толчком к созданию сайта стало недовольство адвоката судебным решением по делу, в котором он представлял интересы истца. Компания по недвижимости из префектуры Ибараки подала иск к американской Google LLC с требованием удалить отзывы, опубликованные в «Гугл Картах», однако проиграла как в первой, так и во второй инстанции.

Апелляционный суд указал, что отзывы «отражают субъективное восприятие фактов и их оценку отдельным лицом и не воспринимаются читателями как безусловно достоверные».

«Для самозанятых отзывы напрямую влияют на бизнес. Судебное решение не отражает реального положения дел», – считает Танака.

Именно тогда у него возник вопрос: вынес бы судья такое же решение, окажись он сам на месте истца?

Сайт вызвал интерес и среди самих судей. Один опытный судья отметил: «То, что проигравшие будут писать всякое, неизбежно», – добавив при этом: «Полезно, когда из отзывов можно понять, что именно было сделано неправильно».

Вместе с тем отзывы пользователей несут риск превратиться в площадку для личных нападок. Танака заявил, что будет удалять комментарии, нарушающие права других лиц, и подчеркнул: «Не хочу, чтобы всё внимание сосредотачивалось только на отзывах. Прошу обращать внимание и на другие разделы – разъяснения судебных решений и научные статьи».



東京高等地方簡易裁判所合同庁舎前の銘板



５段階評価とともに口コミを投稿できるサイト「裁判官マップ」のスクリーンショット

