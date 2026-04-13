Такаити намерена в течение года наметить перспективы для внесения конституционных поправок в парламент

Токио, 12 апреля (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила о намерении в течение года наметить перспективы для внесения конституционных поправок в парламент.

На 93-м регулярном съезде Либерально-демократической партии (ЛДП), состоявшемся 12 апреля в одном из отелей Токио, Такаити, являющаяся также председательницей партии, выступила с речью и заявила: «Хочу встретить следующий партийный съезд в состоянии, когда можно будет сказать, что перспективы внесения инициативы стали реальностью».

«Давайте открыто спросим народ, следует ли нам открыть новую страницу в книге истории», — добавила она, выразив готовность к проведению всенародного референдума по вопросу конституционной реформы.

«Именно конституция рассказывает о том, какую страну мы хотим построить и каким должен быть её желаемый облик», — подчеркнула Такаити. По её словам, «нужна не дискуссия ради дискуссии, а дискуссия ради принятия решений», в связи с чем она указала на необходимость ускорить обсуждение в комиссиях по конституции обеих палат парламента.

Говоря о партийном управлении, премьер-министр напомнила о крупной победе на выборах в нижнюю палату парламента в феврале и подчеркнула, что расширение влияния партии зависит от того, сколько предвыборных обещаний удастся реализовать в текущем и следующем году.

В преддверии единых местных выборов следующей весной и выборов в верхнюю палату парламента в 2028 году она заявила о решимости «создать сильную партию, продолжающую побеждать на выборах как на национальном, так и на местном уровнях».

По вопросу обеспечения достаточного числа членов императорской семьи Такаити объяснила, что партия рассматривает в качестве «приоритета номер один» вариант возвращения в императорский статус мужчин по мужской линии из бывших ветвей императорского дома через усыновление.

Председатель политического совета ЛДП Кобаяси Такаюки сообщил журналистам, что партия намерена добиваться пересмотра Закона об императорском доме в ходе нынешней парламентской сессии.

На съезде была утверждена программа деятельности на 2026 год. В документе, с учётом победы на выборах в нижнюю палату, отмечается, что сложился «наилучший момент для формирования основы, позволяющей побеждать на любых выборах», и подчёркивается необходимость «приложить все усилия» на единых местных и выборах в верхнюю палату.

В программе также указана цель добиваться внесения в парламент проекта конституционных поправок. Кроме того, было представлено «новое видение» партии в связи с 70-летием её основания в 2025 году, в котором подчёркивается, что «конституционная реформа жизненно необходима».

В качестве приглашённых гостей на съезде присутствовали председатель партии «Ниппон Исин но кай» Ёсимура Хирофуми, входящей в правящую коалицию, а также председатель Федерации бизнеса Японии Кэйданрэн Цуцуи Ёсинобу.

Ёсимура призвал к сокращению числа мест в нижней палате парламента и принятию закона о «второй столице», а также заявил по поводу конституционной реформы: «Сейчас как раз время продвигать её вперёд».

