Japan Post возобновляет приём части отправлений в США; требуется предварительная уплата таможенных пошлин

Токио, 13 апреля (Jiji Press) – Japan Post объявила 13 апреля о возобновлении с 14 апреля приёма части почтовых отправлений в США, приостановленного в августе прошлого года.

Отправления стоимостью свыше 100 долларов (около 16 000 йен), но не более 800 долларов (около 128 000 йен), а также посылки, отправляемые бизнесом в коммерческих целях, облагаются таможенными пошлинами, которые необходимо уплатить заранее.

Документы, а также подарки между физическими лицами стоимостью до 100 долларов включительно не подлежат налогообложению и не требуют предварительной оплаты.

Таможенные пошлины можно уплатить только через приложение для смартфона; позднее эта функция появится и на сайте компании.

Международная курьерская доставка, предлагавшаяся в качестве альтернативы для отправлений в США, также останется доступной.







