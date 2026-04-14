Japan Post возобновляет приём части отправлений в США; требуется предварительная уплата таможенных пошлин
Токио, 13 апреля (Jiji Press) – Japan Post объявила 13 апреля о возобновлении с 14 апреля приёма части почтовых отправлений в США, приостановленного в августе прошлого года.
Отправления стоимостью свыше 100 долларов (около 16 000 йен), но не более 800 долларов (около 128 000 йен), а также посылки, отправляемые бизнесом в коммерческих целях, облагаются таможенными пошлинами, которые необходимо уплатить заранее.
Документы, а также подарки между физическими лицами стоимостью до 100 долларов включительно не подлежат налогообложению и не требуют предварительной оплаты.
Таможенные пошлины можно уплатить только через приложение для смартфона; позднее эта функция появится и на сайте компании.
Международная курьерская доставка, предлагавшаяся в качестве альтернативы для отправлений в США, также останется доступной.
