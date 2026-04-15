Новые ограничения на провоз портативных аккумуляторов в самолётах вступят в силу 24 апреля

Токио, 14 апреля (Jiji Press) – Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии объявило о введении с 24 апреля новых правил провоза портативных аккумуляторов на борту воздушных судов после серии инцидентов с подобными устройствами на самолётах. Авиакомпании также призывают пассажиров ознакомиться с изменениями.

Согласно новым правилам, каждому пассажиру разрешается провозить в ручной клади не более двух портативных аккумуляторов ёмкостью до 160 ватт-часов каждый. На борту запрещается как заряжать сами аккумуляторы, так и использовать их для зарядки смартфонов и других электронных устройств.

Прежние требования сохраняются: аккумуляторы должны перевозиться исключительно в ручной клади, а не сдаваться в багаж, и находиться в пределах досягаемости пассажира, а не в верхних багажных полках или иных местах хранения.

За нарушение запрета на зарядку либо превышение допустимого количества аккумуляторов могут быть назначены тюремное заключение сроком до двух лет или штраф в размере до 1 млн йен.

Кроме того, в зависимости от ёмкости провозимых аккумуляторов могут вводиться ограничения на количество запасных батарей для цифровых фотоаппаратов и других электронных устройств.

