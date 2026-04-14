Технологии автономного вождения на базе ИИ появятся примерно в 90% моделей Nissan; компания сократит модельный ряд в рамках долгосрочной стратегии

Йокогама, 14 апреля (Jiji Press) – Компания Nissan Motor объявила о планах оснастить около 90% моделей в будущем технологиями автономного вождения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Эта мера включена в долгосрочную стратегию, обнародованную в тот же день. Документ также предусматривает сокращение глобального модельного ряда с нынешних 56 до 45 моделей в целях оптимизации деятельности.

Компания, находящаяся в процессе реструктуризации, сочла, что основные параметры мер по оздоровлению бизнеса, включая закрытие заводов и сокращение персонала, уже в целом определены, и в своей долгосрочной стратегии обозначила курс на восстановление, поставив ИИ в центр этой стратегии. Президент и генеральный директор Nissan Иван Эспиноса заявил: «Мы последовательно продвигаемся по пути восстановления. Максимально используя потенциал технологий ИИ, мы будем ускорять электрификацию и инновации в автомобильной сфере».

В стратегии Япония, США и Китай определены как «ведущие рынки», на которых опирается бизнес компании. В Японии с 2028 финансового года и далее планируется выводить на рынок новые модели, в том числе компактные автомобили, и укреплять позиции среди молодёжи, с тем чтобы к 2030 финансовому году довести ежегодные продажи до 550 тыс. единиц. В США компания намерена увеличить долю местного производства, а Китай рассматривает не только как рынок сбыта, но и как экспортную базу для поставок в другие страны. К 2030 финансовому году Nissan ставит цель довести ежегодные продажи как в США, так и в Китае до 1 млн автомобилей.







