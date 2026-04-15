4,5% японцев постоянно испытывают чувство одиночества — исследование правительства

Токио, 14 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии 14 апреля опубликовало результаты общенационального исследования 2025 года об одиночестве и социальной изоляции. Доля респондентов, заявивших, что часто или постоянно чувствуют себя одинокими, составила 4,5%, что на 0,2 процентного пункта выше показателя предыдущего года.

13,7% опрошенных заявили, что иногда испытывают одиночество, ещё 19,5% — что подобные чувства возникают время от времени. Доля тех, кто ответил «часто или постоянно», была выше среди людей в возрасте от 30 до 50 лет.

В рамках исследования впервые также изучалась взаимосвязь между чувством одиночества и частотой совместных приёмов пищи. Среди тех, кто «практически никогда» не принимает пищу вместе с другими, 17,3% ответили, что часто или постоянно чувствуют себя одинокими. Среди тех, кто ест вместе с кем-либо 1–2 дня в месяц, этот показатель составил 5,1%, а среди питающихся в компании раз в неделю — 3,7%.

Исследование проводилось в декабре прошлого года методом почтового опроса среди 20 000 случайно отобранных жителей страны в возрасте от 16 лет. Действительными были признаны 11 873 ответа (59,4%). Это уже пятое подобное исследование, проводимое правительством.







