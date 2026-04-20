АЭС Касивадзаки-Карива возобновила коммерческую эксплуатацию впервые почти за 14 лет

Токио, 16 апреля (Jiji Press) – Шестой энергоблок АЭС Касивадзаки-Карива компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в префектуре Ниигата 16 апреля в 16:00 по местному времени перешёл в режим коммерческой эксплуатации — впервые почти за 14 лет. Это первое возобновление коммерческой работы реактора TEPCO после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года.

В тот же день компания провела заключительную проверку и подтвердила отсутствие неисправностей в реакторе, генераторе и турбине, работавших при 100-процентной нагрузке. Представитель Управления по ядерному регулированию вручил директору станции Инагаки Такэюки подтверждающий документ перед вводом в эксплуатацию.

Первоначально переход в коммерческую эксплуатацию был запланирован на конец февраля, однако после возобновления работы в январе из-за технических неполадок сроки дважды переносились, и задержка составила около 50 дней.

По данным TEPCO, шестой энергоблок планируется эксплуатировать около одного года — до плановой проверки в апреле 2027 года. Получив документ, директор станции Инагаки Такэюки заявил журналистам: «Это не финиш, а старт». Он подчеркнул, что компания «никогда не забудет уроки аварии на АЭС „Фукусима-1“ и будет вести эксплуатацию, ставя безопасность во главу угла».

В январе на АЭС «Хамаока» компании Chubu Electric Power в префектуре Сидзуока были выявлены нарушения, связанные с данными по оценке сейсмических рисков. На фоне снижения доверия к безопасности атомной энергетики внимание сосредоточено на том, сможет ли TEPCO, как компания, связанная с аварией, последовательно обеспечивать приоритет безопасности.

原子力規制庁職員から使用前確認証を受け取る東京電力柏崎刈羽原発の稲垣武之所長（左）＝１６日午後、新潟県刈羽村


東京電力柏崎刈羽原発＝２０２５年１１月、新潟県柏崎市

