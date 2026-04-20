АЭС Касивадзаки-Карива возобновила коммерческую эксплуатацию впервые почти за 14 лет

Токио, 16 апреля (Jiji Press) – Шестой энергоблок АЭС Касивадзаки-Карива компании Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) в префектуре Ниигата 16 апреля в 16:00 по местному времени перешёл в режим коммерческой эксплуатации — впервые почти за 14 лет. Это первое возобновление коммерческой работы реактора TEPCO после аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 года.

В тот же день компания провела заключительную проверку и подтвердила отсутствие неисправностей в реакторе, генераторе и турбине, работавших при 100-процентной нагрузке. Представитель Управления по ядерному регулированию вручил директору станции Инагаки Такэюки подтверждающий документ перед вводом в эксплуатацию.

Первоначально переход в коммерческую эксплуатацию был запланирован на конец февраля, однако после возобновления работы в январе из-за технических неполадок сроки дважды переносились, и задержка составила около 50 дней.

По данным TEPCO, шестой энергоблок планируется эксплуатировать около одного года — до плановой проверки в апреле 2027 года. Получив документ, директор станции Инагаки Такэюки заявил журналистам: «Это не финиш, а старт». Он подчеркнул, что компания «никогда не забудет уроки аварии на АЭС „Фукусима-1“ и будет вести эксплуатацию, ставя безопасность во главу угла».

В январе на АЭС «Хамаока» компании Chubu Electric Power в префектуре Сидзуока были выявлены нарушения, связанные с данными по оценке сейсмических рисков. На фоне снижения доверия к безопасности атомной энергетики внимание сосредоточено на том, сможет ли TEPCO, как компания, связанная с аварией, последовательно обеспечивать приоритет безопасности.









