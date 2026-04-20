В жилом квартале Сендая ликвидирован медведь в рамках экстренной системы оружейной охоты

Сендай, 19 апреля (Jiji Press) – В жилом квартале района Аоба города Сендай (префектура Мияги) в воскресенье был ликвидирован взрослый медведь. Городские власти применили систему «экстренной оружейной охоты», введённую в сентябре 2025 года в соответствии с поправками к закону об охране дикой природы и управлении ею. Система позволяет муниципалитетам самостоятельно принимать решение о применении оружия против медведей и кабанов в жилых и других населённых районах.

По данным мэрии Сендая, животное длиной около 1,5 метра около 10 часов находилось во дворе многоквартирного дома. Пострадавших нет.

По данным полиции префектуры Мияги, утром 19 апреля местный житель сообщил, что видел медведя в жилом районе. Вечером 18 апреля сообщения о медведе также поступали в радиусе 1–2 км от места происшествия. Полиция считает, что, вероятнее всего, речь идёт об одном и том же животном.

Городские власти установили ловушку, однако поймать зверя не удалось. Поскольку сохранялась опасность его появления на городских улицах, было принято решение о ликвидации с применением транквилизаторного ружья и электрошокового копья.

У многоквартирного дома было выставлено оцепление, движение транспорта и пешеходов на прилегающей дороге временно ограничили. Несколько полицейских в касках обеспечивали безопасность на месте.

Место происшествия находится примерно в 1 км от мэрии Сендая. Поблизости расположены муниципальная средняя школа, больница Университета Тохоку и торговый центр.







