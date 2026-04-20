Япония и Австралия призвали соблюдать ливанское перемирие и выразили обеспокоенность действиями китайских военных

Токио, 19 апреля (Jiji Press) – Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его австралийский коллега Ричард Марлс опубликовали 19 апреля совместное заявление по итогам переговоров, состоявшихся накануне. В документе стороны приветствовали заключённое при посредничестве США перемирие между Израилем и Ливаном и призвали «все стороны конфликта, включая (ливанскую шиитскую организацию) Хезболла, соблюдать его».

Десятидневное перемирие, вступившее в силу 18 апреля, охарактеризовано как «важный вклад в достижение мира и стабильности в регионе».

Стороны также подчеркнули «необходимость продолжения переговоров» для урегулирования всех конфликтов на Ближнем Востоке — в том числе с участием Ирана — и обеспечения беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, являющемся ключевым маршрутом транспортировки нефти.

В заявлении также выражено несогласие с провокационными действиями Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Особо отмечена обеспокоенность «опасными и непрофессиональными» действиями китайских вооружённых сил — в частности, систематическим применением боевыми самолётами НОАК тепловых ловушек (так называемых «флэров») с интенсивным световым и тепловым излучением против австралийских военных воздушных судов.

По ситуации в Тайваньском проливе стороны подтвердили несогласие с любыми односторонними попытками изменить статус-кво. Коидзуми и Марлс также вновь подтвердили твёрдое несогласие с любыми односторонними действиями, включая применение силы или принуждение, которые обостряют напряжённость и подрывают региональную стабильность.







