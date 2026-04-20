Четверо японских учёных вошли в число лауреатов Breakthrough Prize за измерение магнитного момента мюона

Токио, 20 апреля (Jiji Press) – Международная группа учёных, в которую вошли четыре японских исследователя, удостоена премии Breakthrough Prize 2026 года в области фундаментальной физики за прецизионное измерение магнитного момента мюона — одной из субатомных частиц. Лауреаты были объявлены 19 апреля по японскому времени.

Среди японских лауреатов — почётный профессор Организации по исследованиям в области высокоэнергетических ускорителей (KEK) Ямамото Акира.

Прецизионные измерения магнитного момента мюона, ведущиеся с 1960-х годов, могут стать ключом к объяснению физических явлений, которые не удаётся описать в рамках стандартной модели физики.

Ямамото и его коллеги разработали высокоэффективные сверхпроводящие магниты, необходимые для проведения таких измерений в Брукхейвенской национальной лаборатории и других научных центрах, что позволило значительно повысить их точность.

Премия Breakthrough Prize была учреждена предпринимателями Кремниевой долины и другими деятелями для признания выдающихся достижений в научных исследованиях.







