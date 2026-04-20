Северная Корея вновь испытала кассетные боеприпасы — Ким Чен Ын заявил об усилении ударного потенциала

Сеул, 20 апреля (Jiji Press) – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило 20 апреля, что Главное ракетное управление КНДР 19 апреля провело испытательный пуск «тактической баллистической ракеты», за которым лично наблюдал генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын.

По имеющимся данным, ракеты были оснащены кассетными боеприпасами (кассетными бомбами), рассеивающими множество суббоеприпасов из крупного корпуса; в ходе испытаний, как утверждается, была подтверждена их поражающая мощь. Ранее в этом месяце КНДР уже проводила аналогичные испытания.

Согласно сообщению агентства, было выпущено пять ракет по целям на острове, расположенном в 136 километрах от места пуска. Утверждается, что по площади около 13 гектаров был нанесён интенсивный удар.

Южнокорейские военные зафиксировали 19 апреля пуски нескольких баллистических ракет малой дальности из района города Синпхо на востоке страны; по всей видимости, речь идёт об этом испытании.

Главное ракетное управление также провело испытание боеголовок, рассеивающих мины с осколочным эффектом. По данным южнокорейских специалистов, такие боеприпасы после падения не взрываются сразу, а функционируют подобно противопехотным минам.







