Panasonic HD разработала систему автоматизированного производства iPS-клеток — коммерциализация намечена на 2028 финансовый год
Токио, 20 апреля (Jiji Press) – Panasonic Holdings Corp. объявила 20 апреля о разработке системы автоматизированного производства индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS-клеток).
Система создана совместно с фондом CiRA Foundation при Kyoto University. Компания рассчитывает вывести её на рынок в 2028 финансовом году.
Ручное производство iPS-клеток, применяемых в регенеративной медицине, связано с высокими затратами и неоднородным качеством продукции. Ожидается, что новая система позволит существенно снизить себестоимость.
Перед коммерциализацией компания намерена провести испытания на базе исследовательского центра фонда в городе Осака на западе Японии.
