Японская ассоциация газетных издателей призвала государство урегулировать ИИ-поиск

Новости

Токио, 20 апреля (Jiji Press) – Японская ассоциация издателей и редакторов газет (Нихон симбун кёкай) опубликовала заявление с призывом к правительству разработать нормативную базу в сфере поисковых интернет-сервисов на основе искусственного интеллекта.

В заявлении, размещённом на сайте ассоциации, отмечается рост рисков «фрирайдинга» на новостных материалах СМИ и нарушений авторских прав. Ассоциация призвала правительство выработать необходимые правила с учётом долгосрочной перспективы.

В документе указывается, что подобные сервисы «структурно предрасположены к несанкционированному сбору» онлайн-контента. Ассоциация также отметила, что отказ редакций от использования своих материалов для обучения ИИ игнорируется, и подчеркнула: «возможности правообладателей ограничены».

В заявлении особо подчёркивается необходимость реформирования системы авторского права — в частности, законодательного закрепления обязанности компаний соблюдать запреты на использование контента в целях обучения ИИ. Если из-за «фрирайдинга» будет нарушен процесс создания контента, СМИ будут вынуждены сократить объём новостного освещения.

Ассоциация призвала японское правительство принять дополнительные меры, подчеркнув, что достоверная информация необходима для поддержания и развития демократии.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]