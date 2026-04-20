Землетрясение у берегов Санрику: предупреждение о цунами объявлено для Хоккайдо, Аомори и Иватэ

Токио, 20 апреля (Jiji Press) – В 16:53 20 апреля у берегов Санрику на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Наибольшая интенсивность толчков — верхний уровень 5 по японской шкале сейсмической интенсивности — зафиксирована в посёлке Хасикамитё префектуры Аомори. По данным Метеорологического агентства Японии, очаг землетрясения находился на глубине около 10 километров.

Агентство объявило предупреждение о цунами для центральной части тихоокеанского побережья Хоккайдо, тихоокеанского побережья префектуры Аомори и префектуры Иватэ.

Выступая перед журналистами в резиденции премьер-министра в Токио, премьер-министр Такаити Санаэ призвала жителей районов, для которых объявлены предупреждения о цунами, эвакуироваться в более высокие и безопасные места.

Интенсивность толчков в основных населённых пунктах составила: верхний уровень 5 — посёлок Хасикамитё (префектура Аомори); нижний уровень 5 — город Хатинохэ (префектура Аомори), город Мориока и город Томэ (префектура Мияги).







