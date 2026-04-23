В Японии резко выросли поставки туалетной бумаги и другой санитарной бумаги на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Токио, 21 апреля (Jiji Press) – Отраслевая ассоциация производителей бумаги Японии сообщила, что в марте внутренние поставки санитарной бумаги, включая туалетную бумагу и бумажные салфетки, составили 188 000 тонн, увеличившись на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Двузначный темп роста зафиксирован впервые с февраля 2022 года, когда показатель вырос на 11,0%.

На регулярной пресс-конференции председатель ассоциации Нодзава Тору, занимающий также пост председателя Nippon Paper Industries, заявил: «В середине марта спрос резко возрос: розничные сети и домохозяйства начали массово делать запасы на фоне ситуации на Ближнем Востоке».

По словам Нодзавы, ажиотажный спрос пошёл на убыль с конца марта. Комментируя ситуацию с поставками, он подчеркнул: «Мы не находимся в ситуации, когда поставки продукции могут быть немедленно прекращены», – и призвал потребителей «сохранять спокойствие».

В 1973 году, во время первого нефтяного кризиса, слухи о перебоях с поставками привели к ажиотажной скупке туалетной бумаги и других товаров. На этот раз в социальных сетях также распространились публикации с опасениями по поводу возможной нехватки туалетной бумаги и другой санитарной бумажной продукции.







