748 километров канализационных труб в Японии признаны требующими принятия мер

Токио, 21 апреля (Jiji Press) – Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии опубликовало результаты общенациональной целевой проверки канализационных трубопроводов, проведённой после аварии с обрушением дорожного покрытия в городе Яшио префектуры Сайтама. По состоянию на конец февраля общая протяжённость труб, признанных требующими принятия мер из-за риска провалов грунта и других подобных аварий, составила 748 километров, или около 16% от 4692 километров обследованных и оценённых объектов. Проблемные участки выявлены во всех 47 префектурах страны. Министерство потребует от 383 муниципалитетов и организаций, эксплуатирующих эти трубопроводы, незамедлительно принять меры, в том числе провести ремонтные работы.

Авария произошла в январе 2025 года: в повреждённую канализационную трубу проник грунт, что привело к крупному провалу дорожного покрытия. В марте 2025 года министерство потребовало от местных властей в течение примерно одного года провести обследование около 5332 километров канализационных труб диаметром два метра и более, находящихся в эксплуатации свыше 30 лет, на предмет коррозии, провисания и трещин.

Согласно результатам проверки, к категории «срочность I», предусматривающей принятие мер в течение одного года, отнесены трубы общей протяжённостью 201 километр в 46 префектурах — во всех, кроме Яманаси. К категории «срочность II», предполагающей принятие временных мер с последующим устранением неисправностей в течение пяти лет, отнесены трубы общей протяжённостью 547 километров во всех префектурах страны.







