Япония снимает запрет на экспорт вооружений в принципе: отменено ограничение пяти категорий, поставки воюющим сторонам допускаются в исключительных случаях

Токио, 21 апреля (Jiji Press) – Правительство Японии пересмотрело руководящие принципы применения трёх принципов передачи оборонного оборудования и отменило ограничение «пяти категорий», сводившее допустимый экспорт национальных вооружений к целям спасения, транспортировки, наблюдения, контроля и траления. В результате страна в принципе получает возможность экспортировать вооружения, обладающие поражающей и разрушительной силой, включая истребители и эсминцы. При наличии «исключительных обстоятельств» допускается в виде исключения и поставка таких вооружений государствам, непосредственно участвующим в боевых действиях.

Цель реформы — углубление взаимодействия с союзниками и государствами-единомышленниками, а также повышение способности к ведению затяжных боевых действий в случае вооружённого конфликта. Генеральный секретарь кабинета министров Кихара Минору заявил на пресс-конференции: «Мы будем стратегически продвигать передачу оборонного оборудования, чтобы сформировать благоприятную среду безопасности и укрепить отечественную промышленную базу, поддерживающую боеспособность страны». Это решение стало серьёзным поворотным моментом для Японии, которая на протяжении десятилетий жёстко ограничивала экспорт вооружений под лозунгом «мирного государства».

Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Японии (СНБ). Оборонное оборудование разделено на две категории — «вооружения» и «неоружейные средства» — в зависимости от их поражающей и разрушительной способности. Экспорт вооружений допускается только в страны, заключившие с Японией соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий. На сегодняшний день к ним относятся 17 государств, включая США, Австралию и Филиппины. На экспорт неоружейных средств страновых ограничений не предусмотрено.

Поставки вооружений государствам, на территории которых в настоящее время в рамках вооружённого конфликта ведутся боевые действия, по-прежнему запрещены. Вместе с тем предусмотрено, что они могут быть разрешены при наличии «исключительных обстоятельств» — например, если союзное государство нуждается в вооружениях в регионе, затрагивающем безопасность Японии. Истребитель нового поколения, разрабатываемый совместно с Великобританией и Италией, исключён из числа потенциальных экспортных позиций с учётом использования в нём передовых технологий.

Решение по каждой конкретной поставке вооружений будет приниматься СНБ. Введены дополнительные критерии оценки, включая влияние на военный баланс между страной-получателем и соседними государствами, а также надёжность системы контроля и сохранности переданного оборудования. Для предотвращения утечки в третьи страны усилен постэкспортный мониторинг, в том числе за счёт проведения инспекций на месте.

На заседании кабинета министров 21 апреля также внесены изменения в основной текст трёх принципов, предусматривающие уведомление парламента после принятия решения об экспорте. Отсутствие механизма предварительного парламентского контроля в Секретариате национальной безопасности объяснили соответствием практике европейских стран с аналогичной парламентской системой.

Кроме того, смягчены ограничения на прямые иностранные инвестиции в сфере оборонного оборудования. В дальнейшем правительство намерено создать межведомственный механизм координации на уровне руководителей департаментов с участием министерств иностранных дел, обороны, экономики и промышленности, а также финансов для содействия экспорту. «Это способствует обеспечению безопасности Японии и укреплению мира и стабильности в регионе и международном сообществе», — подчеркнул Кихара.







