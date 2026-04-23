В 23% саун Японии отсутствуют кнопки экстренного вызова

Токио, 22 апреля (Jiji Press) – Общенациональное обследование, проведённое министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, показало, что около 23% из примерно 13 000 саун по всей стране не оснащены кнопками экстренного вызова.

21 апреля министерство направило префектурным и другим местным органам власти уведомление с требованием усилить контроль за саунами.

Поводом для обследования стал пожар, произошедший в декабре 2025 года в частной сауне «Сауна Тайгэр» в токийском районе Акасака округа Минато. В результате возгорания скамьи в отдельном помещении сауны погибли супруги в возрасте около 30 лет.

По данным расследования Столичного управления полиции, дверная ручка отвалилась, из-за чего они оказались заперты внутри, а приёмная панель кнопки экстренного вызова предположительно была обесточена.

В январе министерство попросило муниципалитеты по всей стране проверить состояние безопасности в саунах. Ответы поступили от 153 органов местного самоуправления.

Обследование также показало, что примерно в 12% учреждений отсутствовали средства связи с персоналом на случай чрезвычайной ситуации, а в 5% саун были выявлены проблемы с открыванием и закрыванием дверей.







